СБУ про готовність бойовиків передати двох полонянок через Савченко: "Сподіваємось, РФ піде на більш вагомі кроки"

В СБУ вважають, що заяву бойовиків щодо звільнення двох українських полонених-жінок можна розцінювати як знак перед звільненням більшої кількості українських заручників. Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає «Громадське».

Тандіт висловив сподівання на те, що РФ піде «на більш вагомі кроки».

«Ми щиро радіємо звільненню наших заручників. Навіть звільнення однієї людини має для нас велике значення. Ми сподіваємося, що Російська Федерація піде на більш вагомі кроки», — сказав Юрій Тандіт.

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Що ж стосується того, що бойовики погодились віддати полонянок нардепу Надії Савченко, Тандіт сказав, що українській стороні не важливо, кому терористи пропонують забрати заручників.

«Нам все одно кому пропонується забирати наших людей. Ми не коментуємо пропозицію щодо Надії Савченко. Скажу лише, що багато хто допомагає Україні у звільненні заручників», — сказав Юрій Тандіт.

Нагадаємо, Ватажки бойовиків "Л/ДНР" Ігор Плотницький і Олександр Захарченко заявили про готовність звільнити з полону двох жінок і передати їх українській стороні через нардепа Надію Савченко.

Як повідомляв УНІАН, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Захарченком і Плотницьким за участю російської сторони.

Савченко після зустрічі з ватажками бойовиків заявила, що чорта вона не побачила.

За словами нардепа, зустріч "була спрямована на те, щоб посилити Мінський формат і зробити його більш дієвим найближчим часом".