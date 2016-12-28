На Харківщині через пожежу загило двоє людей

Про це повідомляється на сайті ДСНС.

До місця події негайно прибув районний підрозділ ДСНС з м. Чугуїв на автоцистерні та у складі 5 рятувальників. По їх прибуттю стало відомо, що вогнем була охоплена одна з кімнат житлового будинку. В ній горіли домашні речі та меблі на площі 15 кв.м.

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Під час ліквідації вогню рятувальники виявили там обгоріле тіло жінки, 1953 року народження. В іншій кімнаті, котра була щільно задимлена, знаходилось тіло загиблого чоловіка, 1957 року народження. Він задихнувся чадним газом.

О 20:07 пожежу вдалось загасити.

За попередніми даними причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.