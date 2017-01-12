У Криму померли 10 ув'язнених, яким вчасно не надали медичну допомогу – правозахисник
14:36, 12 січня 2017Суспільство
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В окупованому Криму заарештований правозахисник Емір-Усеін Куку зафіксував смерть 10 ув'язнених, яким вчасно не надали медичну допомогу.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомив адвокат Еміль Курбединов в Facebook.
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"Правозахисник Емір-Усеін Куку за час перебування у в'язниці-СІЗО Сімферополя нарахував 10 смертей ув'язнених, яким вчасно не була надана медична допомога! Навіть перебуваючи у в'язниці, мій дорогий друг і брат Емір-Усеін продовжує моніторити права людини і фіксувати порушення!", - написав Курбединов.
Раніше правозахисники говорили, що кримські політв'язні піддаються моральному і фізичному тиску з боку ФСБ.
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