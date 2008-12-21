НБУ зобов'язав банки проводити валютні операції між собою з 14.00 до 16.00

Банки проводитимуть валютні операції між собою тільки з 14.00 до 16.00, тоді як з 10.00 до 14.00 - безпосередньо зі своїми небанківськими клієнтами, передає телеканал ICTV.

Відповідне рішення закріплене постановою Національного банку України N435 і набуває чинності з 22 грудня.

“Якщо сума купленої банком у своїх клієнтів (крім банків) іноземної валюти не задовольняє потреби інших його клієнтів (крім банків), банк цю суму включає в заявку на участь у Системі підтвердження угод... Банки здійснюють операції між собою з 14.00 до 16.00", - зазначається в постанові.

Також постановою передбачається, що у разі перевищення встановленого ліміту валютної позиції банк зобов`язаний продати таке перевищення не пізніше наступного банківського дня. "У разі неможливості продати зазначену інвалюту клієнтам або іншим банкам банк зобов`язаний продати її НБУ за офіційним курсом", - йдеться в документі.

Крім того, НБУ підвищує коефіцієнт резервування за валютними кредитами для позичальників, які не мають джерел надходження іноземної валюти, до 50-100%. Це передбачає інша постанова, яка набирає чинності 28 грудня 2008 року, повідомляє «Українська правда».

Підвищення здійснюватиметься залежно від категорії кредитної операції.

Банки будуть зобов`язані резервувати відповідні суми за новими кредитами на окремому рахунку в Нацбанку.

В документі зазначається, що за валютними кредитами для безвалютних позичальників (укладеним після набуття чинності цієї постанови) встановлюються коефіцієнти резервування на рівні: за категорією операції "стандартна" - 50%, а за всіма іншими категоріями - 100%.

Раніше відповідні коефіцієнти резервування для таких позичальників були встановлені за категорією "стандартна" на рівні 2%; "під контролем" - 10%; "субстандартна" - 40%; "сумнівна" - 80%; "безнадійна" - 100%.

Для позичальників, які мають джерела надходження валюти, такі коефіцієнти збережені на рівні - 2%, 7%, 25%, 60% і 100% відповідно.

За кредитними операціями (здійсненими до набуття чинності постанови) в інвалюті з позичальниками без джерел валютних надходжень банки зобов`язані формувати резерв із коефіцієнтами на колишньому рівні.

Крім того, відповідно до затверджених змін, банки зобов`язані здійснювати контроль за цільовим використанням наданих кредитів, відповідно до кредитних договорів.

При цьому, документом передбачається, що фізичні і юридичні особи - позичальники повинні одержувати найбільш низький рівень класифікації оцінки фінансового стану (на рівні "Д"), якщо в кредитних договорах з ними немає їхньої письмової згоди на передачу і поширення відповідної інформації через бюро кредитних історій.