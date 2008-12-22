Податківці знайшли схему ухилення від податків через закордонні банкомати

Вінницькі податківці викрили нелегальний канал через який з України за кордон було переведено понад 14 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління податкової адміністрації у Вінницькій області.

Згідно повідомлення, саме стільки грошей надійшло на банківські рахунки організатора злочинної схеми - вінницької підприємиці. Свої вклади жінка в подальшому знімала із банкоматів за кордоном і вже в доларовому еквіваленті, принаймні у трьох країнах – в Туреччини, Грузії, Вірменії.

Встановлено, що з її рахунку переводили у готівку кошти також іноземні громадяни, що дозволяє говорити про міжнародний характер злочинного угруповання.

Готівкові кошти приватна підприємиця там же, за кордоном, вкладала в товар, що повертався в Україну для подальшої реалізації.

Отриманий прибуток вінничанка не вносила до податкових декларацій. Відтак сума податку з доходів фізичних осіб, який мала сплачувати зловмисниця, з уже встановлених понад 14 мільйонів перевищила 2 млн. грн.

Це стало приводом для порушення проти неї слідчими податкової міліції кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального Кодексу України – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Наразі слідство встановлює суми, що надходили на рахунок вінничанки і згодом були переведені у готівку без сплати відповідних податків, а також повний перелік країн, де вона здійснювала свою злочинну діяльність. Якщо вина вінничанки буде доведена і суд визнає її винною, зловмисниці загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з конфіскацією майна.