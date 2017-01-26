"Блокада Л/ДНР": прокуратура відкрила справу за фактом блокування залізниці на Луганщині

Про це заявила речник прокуратури Луганської області Ганна Зикова, повідомляє 112.ua.

За її словами, "на 41 км перегону перебувають близько 55 осіб у камуфльованому одязі, серед яких народні депутати Семенченко, Костенко, Пастух, Парасюк".

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Вони розмістили на залізничному шляху 3 дерев'яних "їжака" і блокували вантажі, які переміщалися на непідконтрольну українській владі територію.

"Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР з попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 279 КК, це блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, яке порушило нормальну роботу транспорту. Покарання передбачає штраф від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів або виправні роботи до 2 років, або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 3 років", - повідомили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, ветерани АТО планують заблокувати ще один залізничний напрямок в рамках торгової блокади окупованих регіонів Донбасу.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО розпочали третій етап блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу, перекрили дорогу Луганськ - Попасна.