У Дніпрі медики запевнили про готовність до прибуття поранених з Авдіївки
20:31, 01 лютого 2017Суспільство
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Щоб звільнити місця у лікарнях, частину стабілізованих бійців сьогодні відправили до одеського шпиталю.
У Дніпрі медики у повній готовності чекають на прибуття поранених з Авдіївки
Про це повідомляється в сюжеті ТСН.
Тим часом триває боротьба за життя військових, що зазнали вкрай складних поранень напередодні.
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В обласній лікарні Мечникова провели шість складних операцій.
Також лікар розповів про стан здоров'я раніше привезених паціентів.
Як повідомляв УНІАН, до Одеси доставили 13 поранених під Авдіївкою бійців АТО.
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