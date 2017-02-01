У Дніпрі медики запевнили про готовність до прибуття поранених з Авдіївки

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Тим часом триває боротьба за життя військових, що зазнали вкрай складних поранень напередодні.

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В обласній лікарні Мечникова провели шість складних операцій.

Також лікар розповів про стан здоров'я раніше привезених паціентів.

Як повідомляв УНІАН, до Одеси доставили 13 поранених під Авдіївкою бійців АТО.