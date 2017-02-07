Мітинг на Банковій: протестувальники під АП вимагають від влади скасувати недоторканність суддів (фоторепортаж)

У Києві сьогодні під Адміністрацією президента активісти влаштували акцію протесту та вимагають від влади скасувати недоторканність суддів.

Як повідомив лідер «Автомайдану» Олексій Гриценко у своєму Facebook, учасники акції вимагають від влади виконати свої обіцянки щодо реалізації судової реформи.

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«Зараз під АП активісти провідних антикорупційних організацій говорять про те, що президент по суті збрехав щодо судової реформи і залишив недоторканість суддів», - написав активіст.

У той же час «Центр протидії корупції» у Facebook повідомив про зміну регламенту Вищою радою правосуддя під час проведення мітингу.

«Прямо під час нашої акції Вища рада правосуддя оперативно змінила регламент, щоб невідкладно протягом 72 годин розглядати подання про арешт спійманих на хабарях суддів", - йдеться у повідомленні організації.

Як повідомляв УНІАН раніше, 3 січня президент Петро Порошенко запустив Вищу раду правосуддя. Президент підкреслив, що Вища рада правосуддя є одним із ключових моментів судової реформи.

Своєю чергою, у прес-службі глави держави поінформували, що президент підписав закон «Про Вищу раду правосуддя» під час зустрічі з головою Вищої ради юстиції Ігорем Бенедисюком та заступником глави Адміністрації президента Олексієм Філатовим.

Глава держави наголосив, що законопроект «Про Вищу раду правосуддя» отримав позитивні оцінки Венеціанської комісії, партнерів з Європейського союзу та США.