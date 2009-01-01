Газпром узяв добу на те, щоб оцінити ситуацію з транзитом

Офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов у четвер в інтерв`ю телеканалу "Вести 24" заявив, що "Газпром" протягом доби оцінить ситуацію у зв`язку із заявами компанії "Нафтогаз України" про намір скоротити транзит російського газу до Європи.

"Ми зможемо підвести відповідні підсумки завтра (у п`ятницю), в другій половині дня", - сказав Купріянов. Він запропонував дочекатися завтрашнього дня, щоб оцінити картину в цілому.

Офіційний представник "Газпрому" повідомив, що українська сторона не має наміру допускати незалежних аудиторів на газорозподільні станції, що знаходяться на їхній території. Про це у четвер "Нафтогаз України" проінформував "Газпром", сказав Купріянов.

РИА новости