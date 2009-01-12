Газпром: Україна має забезпечити транзит російського газу за свій рахунок

Газпром заявляє, що Україна повинна за свій рахунок забезпечити транзит російського газу до Європи.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому» про це заявив офіційний представник компанії Сергій КУПРІЯНОВ.

«Україна вимагає від Росії безкоштовно надати їй 21 млн. куб. газу щодня для забезпечення транзиту. Проте, згідно з чинним транзитним контрактом, НАК «Нафтогаз України» повинен використовувати на технологічні потреби газ з власних обсягів, або купити його у «Газпрому», або будь-якого іншого постачальника. Як варіант - купити його у отримувачів експортних обсягів російського газу, що йде транзитом через територію України», - сказав він.

С.КУПРІЯНОВ також висловив думку, що моніторингова місія повинна працювати до повного розв’язання конфліктної ситуації, а не два місяці, як про це написано в українській декларації до протоколу про роботу моніторингової місії європейських експертів.

«На нашу думку, дана комісія повинна працювати аж до повного вирішення конфліктної ситуації з транзитом газу європейським споживачам, зокрема, - до завершення судових розглядів з даного питання. До речі, судові позови чекають українську сторону і у зв`язку з непогашеною заборгованістю за газ, що становить 614 млн. доларів»», - сказав він.

За словами представника «Газпрому», декларація, додана українською стороною до підписаних з Росією і Євросоюзом «Правил моніторингу транзиту», означає, що Україна в односторонньому порядку змінила базові положення даного документа.