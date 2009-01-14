Нафтогаз готовий забезпечити транзит 318,5 млн. куб. м газу на добу

НАК «Нафтогаз України» пропонує ВАТ «Газпром» забезпечити транзит європейським споживачам 318,5 млн. куб. м природного газу на добу.

Про це йдеться в проекті «Тимчасової технічної угоди між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» про умови здачі-приймання природного газу на прикордонних газовимірювальних станціях для транзиту його через територію України, а також передачі природного газу споживачам України в 2009 році», текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН. Текст проекту передано ВАТ «Газпром» 13 січня.

Згідно з документом, НАК пропонує російській стороні забезпечити щодобовий транзит газу через газовимірювальні станції (ГВС) "Валуйки" – в об`ємі 41 млн. куб. м, "Писаревка" – 45 млн. куб. м, "Суджа" – 187,5 млн. куб. м і "Сохрановка" (Ростовська обл.) – 46,5 млн. куб. м.

При цьому, згідно з проектом, «Газпром» має забезпечити в загальних обсягах газу, що передаються транзитом, 360 млн. куб. м природного газу на технологічні потреби ГТС України.

У свою чергу НАК «Нафтогаз України» зобов`язується впродовж 36 годин здійснити повну технічну підготовку газотранспортної системи і забезпечити транзит газу і його передачу ВАТ «Газпром» на вихідних ГВС у наступних об`ємах:

ГВС "Ужгород" (напрям Словаччина) - 186,6 млн.куб.м/доба

ГВС "Берегово" (Угорщина) - 23,7 млн.куб.м/доба

ГВС "Дроздовичі" (Польща) - 6,1 млн.куб.м/доба

ГВС "Орловка" (Румунія) - 66,3 млн.куб.м/доба

ГВС "Теково" (Румунія) - 0,6 млн.куб.м/доба.

Крім того, 12,7 млн.куб.м/доба через ГВС "Олексїївка", ГВС "Гребінники" подаватимуться споживачам Молдови.

Транзит газу в Балканському напрямі здійснюється територією Республіки Молдова через ГВС "Каушани", а також за лупингами, що належать ЗАТ «Газтранзит».

Проект угоди також передбачає, що кожна із сторін має право на отримання інформації з автоматичних обчислювачів ГВС. При цьому кожна із сторін забезпечує технічну можливість передачі такої інформації в автоматичному режимі контрагентові.

Згідно з проектом документа передбачається, що сторони до 1 лютого підпишуть контракт, а також технічну угоду на транзит природного газу через територію України в 2009 році.