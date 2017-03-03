Соціальний мультимедійний проект "Переможці" підтримав відомий меценат Андрій Мацола

Наразі завершується фотосесія героїв у студії Олександра Мордерера і Тетяни Рубльової для спеціального благодійного випуску VIVA! Переможці та оновленої експозиції виставки у НСК «Олімпійський». Разом з ветеранами АТО на протезах та візках в проекті беруть участь і чемпіони-паралімпійці.

Цього року “Переможці” звертають увагу на якісну психологічну та фізіологічну, зокрема, спортивну, реабілітацію для ветеранів, які повертаються до мирного життя після поранень, а також на розвиток спортивного протезування в Україні. Допомогти розвивати проект, який надихає всіх нас не здаватися, діяти та перемагати, одразу відгукнувся відомий меценат Андрій Мацола.

Соломія Вітвіцька, куратор соціального мультимедійного проекту «Переможці»: «Важливо, коли люди на одній хвилі. Коли зустрічаються вперше, але одразу знаходять спільну мову, бо мають спільні цілі та пріоритети. А ще важливо, коли в успішних бізнесменів є час і бажання допомагати, а його команда вміє швидко реагувати на нові виклики і розставляти пріоритети. Рада вітати Андрія Мацолу з нами в проекті! Це справді для нас та для наших героїв важлива підтримка і в досить складний момент. Андрієві близька наша тема, він допомагає у працевлаштуванні ветеранів АТО та робить багато добрих справ. Справжній патріот. У нас великі плани, в тому числі – нові прем’єри “Переможців” в Україні та світі».

Торік з ініціативи Андрія Мацоли в Києві розпочав роботу Центр практичної допомоги захисникам України AXIOS. Основні його завдання співзвучні з цілями “Переможців” – допомогти ветеранам АТО повернутися до мирного життя. Центр AXIOS робить це зокрема через працевлаштування колишніх військових, адже заняття улюбленою справою мотивує, дає впевненість та приносить задоволення. В рамках співпраці з “Переможцями” Центр AXIOS не лише підтримає ряд активностей проекту (виставковий тур Україною та світом, презентація на НСК “Олімпійський” та ін.), але й спрятиме працевлаштуванню його учасників, а ще – придбає для них спортивні протези.

«Я завжди захоплювався людьми, які попри біль та втрати, не нарікали на життя, не ображалися на всіх довкола, не опускали руки. Я захоплююсь людьми, які попри найважчі складнощі знаходять в собі сили боротися і перемагати. Саме такі Люди, Люди з великої літери, звертаються до нашого центру AXIOS. Саме таких, загартованих, але незламних хлопців, я зустрів на проекті “Переможці”, – розповідає Андрій Мацола, засновник Центру практичної допомоги захисникам України AXIOS. – Спілкуючись з ними, розумієш, наскільки сильні вони – і духовно, і фізично. Наша задача – допомогти їм жити повноцінним життям, зробити їх щасливими. Це не складно. Достатньо просто підтримати, поділитися своїми можливостями, та найголовніше – бути другом».

Щоб мотивувати та надихнути “Переможців” на нові перемоги, в тому числі й спортивні, Андрій Мацола запросив хлопців взяти участь у фан-русі «Вірні збірній» та підтримати Національну збірну України з футболу в матчі проти Хорватії, що відбудеться вже 24 березня в Загребі. До Хорватії вирушає команда ветеранів АТО з протезами, дехто з хлопців разом з іншими українськими вболівальниками зіграє в товариському матчі проти хорватських фанів.

Для довідки:

Нагадаємо, що завдяки великій громадській підтримці соціальний мультимедійний проект «Переможці», який стартував у лютому 2016 року, оновлено та продовжено цього року. Ініціатори та організатори: ТСН (новини на телеканалі 1+1) і журнал VIVA! Куратор проекту: Соломія Вітвіцька. Партнери: благодійна організація «Серце воїна» на чолі з Романом Торговицьким, Клініка Доктора Валіхновського (Valikhnovski MD), Центр практичної допомоги захисникам України AXIOS, Національний комітет спорту інвалідів України (Паралімпійській комітет), Міністерство закордонних справ України, а також Run Ukraine. Головний редактор Іванна Слабошпицька готує другий благодійний спецвипуск журналу VIVA! Переможці. Проект присвячено ветеранам АТО з надзвичайними можливостями, які втратили кінцівки під час бойових дій на Сході країни, але не втратили сили духу та жаги до життя; які тренують тіло, гідно пройшли всі випробування, надихають інших не здаватися, ставлять перед собою великі цілі в мирному житті.

Усього в проекті вже за рік налічується 320 виставкових днів, 23 500 кілометрів, 14 виставок, 70 000 відвідувачів. Далі буде.

Центр AXIOS заснований у 2016 році за ініціативи мецената Андрія Мацоли та є недержавним провайдером послуг зі сприяння зайнятості, навчання та правової підтримки захисників України та членів їхніх родин. У Центрі працює група професійних психологів, юристів, HR-ів, фаховий рівень яких дозволяє надавати бійцям послуги високого кваліфікаційного рівня. Широкий спектр заходів дозволяє посилити підтримку бійців та допомогти швидше інтегруватися в мирне життя. Всі послуги Центру AXIOS безкоштовні.

За перші три місяці роботи Центр опрацював понад 300 звернень, провів 416 консультацій психологів та 105 консультацій юристів. Спеціалісти Центру уклали угоди про співпрацю з 39 роботодавцями та працевлаштували 37 підопічних, ще 32 зараз навчаються (перекваліфікація, підвищення кваліфікації).

Людмила МІХНО Аліна НЕДОСЕЙКІНА

Керівник групи просування зірок 1+1 PR- менеджер ведучих 1+1

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