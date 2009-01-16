Введення ринкового податку відкладається

Законопроект «Про місцеві податки і збори» (№ 3532 від 22 грудня 2008 р.) не винесуть на друге читання у Верховній Раді, поки до нього не будуть внесені всі пропозиції підприємців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Костянтин ВАЩЕНКО.

За його словами, таке рішення уряд ухвалив вчора після громадського обговорення цього законопроекту.

Також К.ВАЩЕНКО повідомив, що при Держкомпідприємництва створено Громадську раду з питань ринків, яка представлятиме підприємців, що працюють на ринках.

За словами заступника голови Державної податкової адміністрації України Сергія ЛЕКАРЯ, Міністерство фінансів виступило ініціатором введення ринкового податку, проти якого виступають сьогодні українські ринки, зокрема, асоціація «Укрринок».

Як повідомляв УНІАН, законопроект «Про місцеві податки і збори» (№ 3532 від 22 грудня 2008 р.) було затверджено депутатами Верховної Ради в першому читанні. Згідно з проектом закону, буде скасований ринковий збір, замість нього вводиться ринковий податок, який передбачає плату не за торгове місце, а за кожен метр земельної площі, зокрема й за проходи, проїзди, за ставкою в 700 разів більшою, ніж нинішня ставка ринкового збору.

Експертна комісія виявила ряд недоробок у цьому законопроекті. На думку народного депутата України IV скликання Владислава АТРОШЕНКА, об`єктом оподаткування мають виступати не територія, як це зазначено в законопроекті, а обсяг обороту ринку.

«Ринки – конкуренти торгових мереж. Ми вважаємо, що цей законопроект спрямований на повне знищення ринків», – заявила голова Чернігівської профспілки підприємців Олена ВАРНАКОВА. Вона прогнозує, що у разі ухвалення цього законопроекту ринки будуть закриті, оскільки ринковий податок ляже на плечі покупців, купівельна спроможність яких і без того зменшується.

Якщо ринки закриються, то 2,5-3 млн. громадян втратять роботу, зазначив депутат Чернігівської обласної ради Анатолій МИРОШНИЧЕНКО. Він також вважає, що велике коливання ставок податку (від 0,5 до 2,5%) призведе до збільшення кількості випадків корупції.