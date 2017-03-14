МВС не бачить підстав "кричати" про захоплення облрад в Україні

Про це Артем Шевченко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Взагалі приміщення облрад належать місцевим територіальним громадам, тому вони мають повне право туди заходити і робити там все, що не протирічить закону. Зокрема спілкуватися із очільниками облрад, які так гостинно туди запрошують , як волинській Палиця у Луцьку. Так що не бачу жодних правових підстав кричати про "захоплення" облрад у західних регіонах. Тільки трощити і красти там нічого не треба - і можна хоч постійно там сидіти», – написав Шевченко.

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Як повідомляв УНІАН, мітинги з вимогами звільнити затриманих під Кривим Торцем блокадників відбуваються у кількох містах України. Зокрема, у Луцьку активісти зайшли у будівлю ОДА, де зачитали свої вимоги до представників влади – звільнити усіх затриманих під Кривим Торцем до 10 години 14 березня.

Також мітинги відбуваються у Львові, Рівному, Вінниці та Чернівцях. Заклики звільнити блокадників лунали і на Майдані у Києві.