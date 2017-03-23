В Брюсселі при переповненій залі показали фільм про Голодомор в Україні "Гіркі жнива" (фото)

В Брюсселі відбувся показ канадського фільму про Голодомор в Україні на початку тридцятих років минулого століття "Гіркі жнива". Організатори переконані, що не знаючи подій минулого, яке замовчувалося, важко зрозуміти події в Україні сьогоднішніх днів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, демонстрація стрічки пройшла в одному з кінотеатрів міста під патронатом депутатів Європейського парламенту - лідера зелених Ребекки Гармс та одного з лідерів лібералів Пятраса Ауштрявічюса. Зала була повністю заповненою, тим, хто запізнився, довелося сидіти на сходах.

Коментуючи подію, Гармс сказала: "Я була дуже щаслива, коли отримала прохання підтримати перегляд фільму "Гіркі жнива", тому що я переконана, що Голодомор є однією з найжахливіших катастроф, створеною людьми, яку є всі підстави називати геноцидом. Більшість людей в Європейському Союзі ніколи про це не чули. Я думаю, що зрозуміти те, що відбулося на початку тридцятих років в Україні, допоможе багатьом європейцям зрозуміти краще, що відбувається сьогодні".

Політик наголосила, що є багато фільмів, присвячених іншим трагедіям, таким, як Голокост, але до цього часу ніхто не знімав фільм, присвячений Голодомору, "як люди страждали від цього, вмирали, виживали". "Для мене важливо зробити відомими приховані раніше частини історії. Більш складно зрозуміти розвиток подій, який ми бачимо у сьогоднішні дні в Україні, не знаючи цю частину історії", - переконана Гармс.

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Продюсер фільму, канадець українського походження Ян Ігнатович розповів, що він хотів, щоби світ знав про Голодомор. "Мене бентежило, що факт геноциду, організованого Сталіним проти українського народу, був невідомий на Заході. Ніколи англійською мовою не було фільму такого розміру та амбіцій. Зараз він буде показаний у більш ніж 45 країнах світу", - зазначив він.

Після перегляду Ауштрявічюс сказав УНІАН, що фільм йому сподобався. "Голодомор - страшна сторінка в історії України, це був намір знищити вільних людей і перетворити їх на радянських рабів. Мені дуже сподобався фільм. Я знав про Голодомор. Дуже добре, що цей фільм з'явився зараз, тому що ця боротьба продовжується зараз. Україна зараз стоїть перед агресором, і те, що було і зараз відбувається в Україні, має спільну рису - систему зла. Ця система зла, яка ще існує, є великим викликом всьому людству, але ще страшніше, що в Росії дехто намагається переглянути цю історію", - сказав він.

На переконання політика, система, яка побудована на крові, не має права на існування.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня рішення про визнання Голодомору в Україні геноцидом ухвалив парламент Португалії. Документ, що був прийнятий, засуджує Голодомор в Україні у 1932-1933 роках та визнає його геноцидом з боку «тоталітарного комуністичного режиму Сталіна, що призвів до загибелі близько семи мільйонів українських громадян».

Пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні і світі вшановують в останню суботу листопада.