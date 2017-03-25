На Донеччині затримали бойовика, який розчарувався у "службі" у терористів та ховався від правоохоронців у бабусі (відео)

На Донеччині працівники Селидівського відділення поліції знайшли 24-річного чоловіка, який з травня 2014 по лютий 2015 року "служив" в рядах терористів "ДНР". Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

У повідомленні зазначається, що бойовик покинув лави терористів, бо розчарувався. А для того, щоб уникнути відповідальності, він переховувався у своєї бабусі. Наразі йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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"Молодик розповів, що мешкав в Донецьку із матір'ю, ніде не працював, тому гостро потребував грошей. В травні 2014 року він проходив площею і побачив намет із листівками, в яких було написано, що до підрозділу "Оплот" проводиться набір чоловіків різного віку. Також була обіцяна зарплатня – 15 тисяч російських рублів. Хлопцю така пропозиція здалася привабливою і вже наступного дня той відніс свої документи до комісаріату "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Також молодик зізнався, що за весь час перебування на службі у "ДНР", грошей йому жодного разу не заплатили.