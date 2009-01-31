На Євробаченні Францію представлятиме Патрісія Каас

Франція визначилася, що відстоювати честь національного "триколора" на музичному конкурсі "Євробачення -2009" буде знаменита співачка Патрісія КААС.

Як відзначає ІТАР-ТАРС, це рішення досить незвичне, оскільки традиційно "Євробачення" є майданчиком для молодих і іноді абсолютно не відомих широкій публіці виконавців.

Які шанси П.КААС поповнити свою колекцію нагород гран-прі "Євробачення", поки сказати складно. Проте з упевненістю можна стверджувати, що за будь-яких обставин її виступ буде безпрограшним, і глядачі отримають справжнє задоволення, відзначає агентство.

Як повідомляв УНІАН, конкурс естрадної пісні "Євробачення-2009" буде проведено в Москві в травні. РФ отримала право на проведення конкурсу після перемоги на ньому в травні 2008 року російського співака Діми БІЛАНА.

Представник України виступить в другому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2009» в Москві 14 травня.

Український виконавець, який поїде на «Євробачення-2009», ще не визначений.

Висловлювали бажання представляти нашу країну на конкурсі, зокрема, Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ і дует Настя КАМЕНСЬКИХ з Потапом.