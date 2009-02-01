Криза не завадила зростанню доходів мафії

Доходи італійської мафії збільшилися в 2008 році на 40 відсотків, що зробило організовану злочинність найвигіднішим бізнесом в Італії, повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт інституту соціально-культурних досліджень Eurispes і асоціації бізнесменів SOS Impresa. Попри кризу мафія змогла збільшити виручку з 90 мільярдів євро в 2007 році до 130 мільярдів в 2008-му.

Головною статтею доходів мафіозі стала торгівля наркотиками, що принесла за рік 59 мільярдів євро. Ще 5,9 мільярда вдалося одержати за рахунок торгівлі зброєю.

Організовані злочинні угрупування одержують від рекету і "чорного" кредитування італійського бізнесу близько 92 мільярдів євро, або 6 відсотків ВВП країни. Щодня мафія заробляє на бізнесменах близько 250 мільйонів євро.

При цьому, за підрахунками Eurispes, правоохоронці конфіскували у злочинних угруповань в 2008 році 5,2 мільярда євро. З них 2,9 мільярда припали на неаполітанський синдикат Каморра, а ще 1,4 мільярда були вилучені на користь держави у сицилійської мафії.

За словами автора бестселерів про босів італійської злочинності Роберто Савіано (Roberto Saviano), криза пішла на користь мафії, оскільки в такі тяжкі часи бізнес слабкіше захищений від здирства.

Лента.ру