Банки почали масово проводити переоцінку квартир у заставі

На тлі посилення кредитної кризи все більше банків переходять до активних дій з майном, що у них в заставі. Посприяла вказівка Нацбанку та МВФ комерційним банкам провести переоцінку застав.

Це загрожує серйозними проблемами для заставників через значне падіння цін на нерухомість. Адже нині у більшості випадків реальна ціна іпотечної нерухомості вже менше заборгованості банку.

Коли розлючений клієнт, якому підняли плату за кредит звертається до суду, виявляється, що він раніше погодився на збільшення відсоткової ставки.

А от тим, хто має депозитні рахунки, з яких нині неможливо зняти гроші, не треба хвилюватися, переконує газета "Факти". Вони зможуть в обмін на заморожений капітал придбати заставне житло. ICTV