Україна опинилася на другому місці в рейтингу любові до котів

Україна зайняла друге місце в рейтингу любові до котів.

Про це свідчать дані соціологічної компанії Dalia Research, яка провела дослідження, опитавши людей у всьому світі, чи тримають вони вдома кішок.

Наша країна опинилася на другому місці за кількістю позитивних відповідей – майже кожен другий українець (49%) відповів, що тримає вдома кота, з них 8% має двох котів, а 6% – трьох.

Результати дослідження базуються на відповідях 43,034 людей з 52 країн світу. Соцопитування проводилось в лютому 2017 року.

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Більше власників котів лише в Росії, де показник досяг 59%. На останньому місці опинилась Південна Корея, де тільки 9% людей мають вдома котів.

Цікаво, що в Малайзії люди більш схильні мати 3 або більше кішок, таких налічується 17 %. У них також є місто Кучінг, назва якого присвячена кішкам («Кошаче місто»).