На українсько-польському кордоні зупинили «Ауді» з 13 кг наркотиків
10:40, 06 лютого 2009Суспільство
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Порушено кримінальну справу
На українсько-польському кордоні, у пункті пропуску „Устилуг" (Ягодинська митниця), вилучено понад 13 кг психотропної речовини – метамфетаміну.
Затримання відбулось завдяки спільним діям працівників СБУ, митної та прикордонної служб, повідомила УНІАН головний інспектор зв`язків з громадськістю Ягодинської митниці Світлана ФЕДОНЮК.
Велику партію наркотиків намагався ввезти в Україну громадянин Литви автомобілем „Ауді".
Під час складання протоколу про порушення митних правил стало відомо, що громадянин Литви є директором приватної фірми, має родичів та знайомих в Україні, з якими разом займається автомобільним бізнесом.
Порушено кримінальну справу.
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