На українсько-польському кордоні зупинили «Ауді» з 13 кг наркотиків

На українсько-польському кордоні, у пункті пропуску „Устилуг" (Ягодинська митниця), вилучено понад 13 кг психотропної речовини – метамфетаміну.

Затримання відбулось завдяки спільним діям працівників СБУ, митної та прикордонної служб, повідомила УНІАН головний інспектор зв`язків з громадськістю Ягодинської митниці Світлана ФЕДОНЮК.

Велику партію наркотиків намагався ввезти в Україну громадянин Литви автомобілем „Ауді".

Під час складання протоколу про порушення митних правил стало відомо, що громадянин Литви є директором приватної фірми, має родичів та знайомих в Україні, з якими разом займається автомобільним бізнесом.

Порушено кримінальну справу.