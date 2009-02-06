На зовнішнє оцінюванні зареєструвалися 107 тис. випускників

Для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні вже зареєструвалося понад 100 тис. випускників шкіл.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання, за місяць до завершення терміну реєстрації Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що вже 107 тис. 311 випускників поточного та попередніх років зареєструвалися для участі у зовнішньому оцінюванні (ЗНО) своїх знань. При цьому за останні 7 днів кількість охочих зросла вдвічі – тиждень тому вона становила тільки 49 тисяч 295.

Найбільше бажаючих пройти ЗНО - 9091 особа - виявилося в Харківській області. До "трійки лідерів" входять також Дніпропетровська та Львівська області, з 8464 та 7893 учасниками відповідно. Найменше учасників зовнішнього тестування наразі зареєстровано в Закарпатській (1190) та Тернопільській (1255) областях. У столиці поки що зареєструвалося 3659 осіб.

Найпопулярнішими предметами, крім обов`язкового для всіх учасників тестування з української мови та літератури, залишаються математика (62 тис. 564 учасників) та історія України (43 тис. 671). Найменше охочих оцінити свої знання з французької та іспанської мов - 293 та 53 відповідно.

В Інформаційному центрі нагадали, що з 2008 року проходження зовнішнього незалежного оцінювання є обов`язковою умовою для вступу до вищих навчальних закладів. Випускники цього року можуть зареєструватися у школах за місцем навчання, тоді як випускники попередніх років мають звернутися до спеціально створених єдиних пунктів реєстрації. Власне тестування з 8 предметів проходитиме в Україні в період з 6 травня по 5 червня, а кожен учасник зможе оцінити свої знання не більше ніж з 5 предметів.