Дорну начхати на Україну і Донбас, інакше висловив би позицію ще в 2014 році – політолог

Український співак Іван Дорн, що працює у Росії, не переживає за Україну, Росію і Донбас, інакше висловив би свою позицію ще в 2014 році.

Таку думку у новому номері журналу «Новий час» висловив політолог Петро Олещук.

«Не сумніваюся ні секунди, що йому реально пофіг на Україну, Росію і на Донбас. Не було б пофіг – висловив би позицію ще в 2014 році», – розмірковує Олещук про Дорна.

На думку політолога, останні висловлювання Дорна свідчать лише про те, що «суспільство (на чолі з державою) краще захищає свій життєвий простір».

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"Щоб виступати в Росії і заробляти гроші в Росії від продажу продукції, ти повинен не просто не "наїжджати" на владу, ти повинен демонструвати публічно тотальну лояльність до політики (в тому числі і зовнішньої). А ось в Україні можна заробляти, будучи її ворогом. І 2/3 суспільства скажуть: "А що такого?" Тому нічого особистого. Тільки бізнес. А Дорн та інші – просто індикатор того, що Україна так і не готова захищати, як і не була готова раніше», – додав Олещук.

Як повідомляв УНІАН, Дорн в інтерв'ю російському журналісту назвав агресію Росії проти України "сваркою", а також відхрестився від інформації про те, що допомагав воїнам АТО. Також Дорн назвав росіян "братами".

Повну версію статті читайте в новому номері журналу "Новое время".