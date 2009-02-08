Тимошенко: Росія не виявила цікавості до модернізації української ГТС

Україна має всі технічні можливості для модернізації газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на брифінгу в Мюнхені на Міжнародній конференції з питань безпеки, відповідаючи на запитання, яким чином Росія може брати участь в модернізації ГТС, оскільки є постачальником газу для його транзиту цією системою до Європи.

«Україна, по суті справи, для модернізації своєї ГТС має все необхідне на вітчизняних заводах. У нас є потужності і для будівництва газопроводів, і для їх реконструкції і модернізації», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з цим прем`єр зазначила, що конференції з питань модернізації і розвитку української ГТС, яку планують провести в Брюсселі наприкінці березня, відбуватиметься за участю європейських країн і на сьогодні Росія не висловила бажання взяти в ній участь. «На сьогодні підтвердили участь європейські країни, Російська Федерація на цю хвилину такої участі не підтверджувала і тому я можу сказати, що ця конференція збирається країнами Європейського Союзу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, міжнародну донорську конференцію з модернізації української газотранспортної системи Україна і ЄС запланували на 23 березня в Брюсселі.