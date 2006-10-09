Бельгійці задоволені підготовкою українських кораблів до операції НАТО

Начальник Штабу оборони Збройних сил Королівства Бельгія генерал Огюст Ван ДАЛЕ задоволений процесом підготовки кораблів і доглядових груп українського флоту до виконання завдань в рамках антитерористичної операції НАТО на Середземному морі “Активні зусилля”.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, про це він сказав сьогодні у Севастополі під час зустрічі з начальником штабу – першим заступником командувача Військово-Морських сил ЗС України контр-адміралом Ігорем КАБАНЕНКОМ.

Під час зустрічі українська сторона ознайомила представників бельгійської військової делегації із сучасним станом розвитку ВМС ЗС України.

Начальник Штабу оборони Збройних сил Бельгії також відзначив всебічність підходу командування українських ВМС до трансформаційних процесів флотських структур з урахуванням європейської та євроатлантичної інтеграції України.

На завершення зустрічі сторони висловили готовність до подальшого співробітництва як у складі міжнародних миротворчих сил, так і в сфері обміну досвідом і навчання військових моряків.

Перебуваючи у Севастополі, представники бельгійської військової делегації відвідали флагман українського флоту фрегат “Гетьман Сагайдачний”, а також оглянули визначні місця міста-героя.

Сьогодні ж бельгійські військові завершують свій візит в Україну і повертаються до Бельгії.