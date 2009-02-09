Євро прогинається під долар

До літа 2009 року євро подешевшає по відношенню до долара на 10%, пише "Дело".

Американські експерти передрікають ослаблення євро впродовж шести найближчих місяців. До середини року, згідно зі звітом фінансової компанії RBS Greenwich Capital Markets, на міжнародних ринках валюта подешевшає з 1,28 до 1,15 долара. Таким чином вона продовжить своє падіння, яке намітилося з середини 2008 року. З того часу євро втратив 24% своєї вартості.

Основною причиною значного падіння курсу євро RBS Greenwich Capital Markets називає ситуацію в економіці країн ЄС. Для її поліпшення аналітики рекомендують Європейському центробанку (ЄЦБ) знизити базову процентну ставку з нинішніх 2% до 0,5%. Нагадаємо, з жовтня 2008 року ЄЦБ скорочував її вже чотири рази — в цілому на 2,25 процентного пункту. Проте ставка залишається однією з найвищих у світі.

У короткостроковій перспективі пониження базової процентної ставки, як стверджують економісти, приведе до ще більшого ослаблення євро. Втім, після закінчення декількох місяців вона повинна буде почати зростанння. «Ринок винагороджує ті валюти, центральні банки яких реалізують політику підтримки економічного зростання. Інакше євро може значно впасти в 2009 році», — відзначив директор відділу валютної стратегії RBS Greenwich Capital Markets Дастін Рейд.

Ослаблення євро по відношенню до долара відбувається зокрема через зміцнення американських грошей. «Економіка США першою почала входити в смугу кризи. Тому вони вже вжили реальних заходів для стабілізації економіки. До того ж влада Штатів набагато швидше реагує на ситуацію, ніж ЄС, в якому потрібно погоджувати заходи, що вживаються, з керівництвом усіх країн-членів», — говорить заступник голови правління банку «Фінанси і Кредит» Ігор Львов.

Опитані виданням аналітики очікують, що, незважаючи на ослаблення євро, держави не припинять розрахунків у цій валюті між собою. «Моновалюти вже немає, бівалютного розрахунку, я думаю, теж незабаром не буде. Буде 4-5 валют нарівні з доларом і євро, які працюватимуть на обслуговування товарообігу в усьому світі. Це не підсилить ані долар, ані євро», — відзначає національний секретар Українського товариства фінансових аналітиків Віктор Тиркало.