Новий конкурс на оренду замку "Паланок" відбудеться 5 березня

Новий конкурс на оренду Мукачівського замку «Паланок» відбудеться 5 березня.

Про це УНІАН повідомив сьогодні мер Мукачевого Золтан ЛЕНДЄЛ.

За його словами, Мукачівська міська рада оголосила новий конкурс щодо довгострокової оренди частини приміщень замку. Термін оренди - 46 років.

Проте цього разу, на відміну від попереднього конкурсу, внесено певні зміни. Зокрема, в конкурсі повинні брати участь більше двох учасників, участь лише одного не допускається.

Також, за словами З.ЛЕНДЄЛА, стартова вартість лоту зросла з 12 до 17 мільйонів гривень.

Ще одна нова умова участі в аукціоні - заборона здавати приміщення замку в суборенду.

З.ЛЕНДЄЛ також заявив, що заява народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ з приводу необхідності передачі Мукачівського замку «Паланок» в державну власність є абсурдною. «Для того, аби передавати щось з комунальної власності у державну, згідно із законодавством, держава повинна це майно викупити. А як можна оцінити памятку архітектури? Хто скаже, скільки коштує Мукачівський замок? А, з іншого боку, за час, коли замок перебував у державній власності, він найбільше й постраждав, найбільше й був зруйнований, хоча держава й мала б найбільше опікуватися такими архітектурними пам’ятками. Проте цього не було», - пояснив свою позицію мер Мукачевого.

Довiдка УНІАН. 9 жовтня 2008 р. Мукачівська міська рада ухвалила рішення про передачу в оренду приміщення Мукачівського замку «Паланок» у довгострокову оренду ТзОВ «Високий замок», зареєстрованому в Мукачевому. Згаданому підприємству дісталися приміщення в замку загальною площею 2 300 м кв. на період з 2010 до 2056 року. Вартість оренди за весь період - 10 млн. грн.

Засновниками ТзОВ «Високий замок» є БАЛОГА Оксана Іванівна (дружина Віктора БАЛОГИ), ПЕТЬОВКА Марина Іллівна (дружина Василя ПЕТЬОВКИ, двоюрідного брата В.БАЛОГИ, екс-мера Мукачева, одного із засновників «Барви»), ТОКАР Мирослава Іванівна (дружина І.ТОКАРЯ, голови Мукачівської РДА, одного із засновників «Барви»).

Народні депутати Микола ТОМЕНКО і Г.МОСКАЛЬ звернулися до правоохоронних органів з проханням перевірити законність дій державних органів та посадових осіб у зв’язку прийняттям Мукачівською міськрадою рішення про надання права довгострокової оренди на приміщення замку “Паланок”.

Наприкінці листопада 2008 року Міністерство внутрішніх справ заявило, що рішення про передачу в оренду Мукачівського замку «Паланок» є нелегітимним, а тому зібрані матеріали направлено до прокуратури Закарпатської області для їх вивчення та відповідного реагування.

30 січня мер Мукачевого повідомив, що родина БАЛОГ відмовилася від оренди Мукачівського замку.

Мукачівський замок «Паланок» - пам`ятка архітектури ХІV-ХVІІІ ст.