В міськраді Одеси запевняють, що перейменування вулиць не суперечить закону про декомунізацію

Рішення про перейменування одеських вулиць, прийняте міськрадою, не суперечить закону про декомунізацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на брифінгу директор юридичного департаменту Одеської міськради Інна Поповська в обґрунтування законності рішення про перейменування низки одеських вулиць, прийнятого депутатами на вчорашній сесії.

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Зокрема, чиновник прокоментувала факт відкриття кримінального провадження прокуратурою Одеської області стосовно прийнятого міськрадою вищезгаданого рішення.

«Сьогодні процедура відкриття кримінального провадження здійснюється у заявному порядку - незалежно від того, є склад злочину чи ні. Тому говорити про те, що, якщо відкрито кримінальне провадження, то хтось скоїв кримінальний злочин, на сьогодні нелогічно і це не відповідає дійсності», - сказала Поповська.

За словами голови юридичного департаменту, рішення міськради про перейменування вулиць не суперечить закону про декомунізацію.

«Рішенням міськради були змінені назви низки вулиць, які не підпадають під закон про декомунізацію. Наприклад, проспект Небесної сотні, який був перейменований відповідно до незаконного розпорядження екс-губернатора, яке навіть не було підкріплено громадськими слуханнями, вже був раніше перейменований рішенням історико-топономічної комісії Одеської міськради. Таким чином, такий топонім вже був», - зазначила Поповська.

Чиновник також пояснила, що вулиця Валентини Терешкової також буде перейменована. При цьому передбачають врахувати результат громадських слухань, які будуть проведені з даного питання.

Як повідомляв УНІАН, управління Служби безпеки України в Одеській області звернулося до мера Одеси Геннадія Труханова з вимогою скасувати прийняте 26 квітня Одеською міською радою рішення про скасування перейменування низки вулиць та провулків обласного центру в рамках декомунізації.