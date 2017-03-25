На території арсеналу у Балаклії досі лунають поодинокі вибухи - ДСНС

Як повідомляє прес-служба ДСНС, 24 березня у Балаклії та прилеглих населених пунктах працювали 9 піротехнічних розрахунків служби, які очищували території від боєприпасів. Вже очищено три із 9 секторів міста та 4 населених пункти.

Станом на ранок 25 березня на технічній території арсеналу спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності.

У зоні надзвичайної ситуації відключено газопостачання, тимчасово призупинено роботу потенційно-небезпечних об’єктів та рух транспорту по залізничній станції Балаклія (організовано за резервною схемою), закрито повітряний простір в радіусі 40 км.

Поліцейські патрулюють вулиці, виставлено 14 блокпостів для спрямування автомобілів в об’їзд небезпечної зони.

Підрозділами ДСНС ліквідовано 19 пожеж (4 пожежі протягом 24 березня), які виникли внаслідок потрапляння вибухонебезпечних предметів. Всього з початку робіт вилучено 275 вибухонебезпечних предметів.

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До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 1 тис. 465 осіб та 234 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міноборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Жертв серед військовослужбовців не було, але під зруйнованими конструкціями будинку у Балаклії знайдено тіло загиблої жінки. Також поранення отримали двоє жінок.

У ДСНС прогнозували, що території населених пунктів у Балаклійському районі розчистять від вибухонебезпечних предметів до неділі, 26 березня.