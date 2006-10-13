У Києві викрили тіньову мільярдну схему, яка працювала на великих імпортерів

Співробітники столичної податкової міліції припинили діяльність фізичних осіб-нерезидентів, здебільшого громадян Росії, Молдови та країн Балтії, які за шахрайською схемою здійснювали перерахування валютних коштів за кордон без сплати збору до Пенсійного фонду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держаної податкової адміністрації України, ці особи реєструвалися у м. Києві як суб’єкти підприємницької діяльності та відкривали рахунки у одному з вітчизняних банків. Після цього через торговця цінними паперами реалізовувалися векселі підприємств, зареєстрованих у Луганську, Дніпропетровську та Києві. Загальна сума угод становила понад 1,5 млрд. грн.

Податковою перевіркою було встановлено, що вітчизняні підприємства були "фіктивними" фірмами, або ж ліквідовані за рішенням суду. Загалом з жовтня 2005 по лютий 2006 року зловмисниками було проведено операцій з купівлі-продажу валюти на суму понад 2,6 млрд. грн.

Як показав економічний аналіз тіньової схеми, вона дозволяла відмивати та легалізувати гроші і товар великим імпортерам. До того ж під час ввезень товару в Україну занижувалася його реальна вартість і відповідно – сплата ПДВ на імпорт.