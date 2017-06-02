Колишній працівник Шустера розповів, як кілер вийшов на Окуєву

Колишній гостьовий редактор програми Шустера Олексій Стукало підтвердив, що кадировський кілер вийшов на Осмаєва та Окуєву через "Студію Савіка Шустера". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"З приводу заяви Аміни Окуєвої можу повідомити наступне. Дійсно, 22 травня до мене звернулася помічник Савіка Шустера Неля Шелякіна з проханням надати контакт Аміни Окуєвої. Дійсно, 22 травня, Аміна звернулась до мене з запитанням про те, чи брав якийсь Алекс Вернер її контакти на студії Шустера. І я дійсно відповів ствердно. Тому що це була правда", - йдеться у його повідомленні.

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Крім того, за словами Стукала, Окуєва 26 травня запитала у нього через Facebook, чи знає він, хто такий Вернер.

"Але я їй не відповів взагалі, тому що був зайнятий, а потім елементарно забув", - наголосив він.

Тому, продовжив Стукало, жодних рекомендацій щодо Вернера він нікому не надавав і не міг надати, тому що з ним ніколи не спілкувався.

"Контакти Аміни Окуєвої мене попросила саме Неля Шелякіна", - додав екс-гостьовий редактор програми Шустера.

Раніше ЗМІ писали, що особистий кілер Рамзана Кадирова Артур Деніссултанов-Курмакаєв видавав себе за журналіста, називаючись Алексом Вернером.

Як повідомляв УНІАН, стрілянина сталася 1 червня на Подолі в Києві. Добровольці батальйону "Київ-2" Адам Осмаєв, якого в Росії звинувачували в підготовці замаху на президента Володимира Путіна, Аміна Окуєва приїхали на інтерв'ю з нібито французьким журналістом. При зустрічі він дістав пістолет і влучив в Осмаєва. Його дружина Аміна почала стріляти у відповідь з нагородної вогнепальної зброї та поранила нападника.