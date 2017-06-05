"Скоро знову буду в строю": Осмаєв розповів про свій стан після замаху

Екс-командир міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адам Осмаєв сподівається на швидке відновлення після замаху і подякував усім, хто переживав за нього.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Дякую всім, хто переживав. Був момент, коли здавалося, що настав час зустрітися з дорогими друзями, які віддали життя, захищаючи батьківщину, чи то на Кавказі, чи в Україні. Але Всевишній розпорядився інакше, і земні ангели з медиків Києва залікували так, що мало не краще, ніж раніше :) так що на зло ворогам, скоро знову буду в строю, дасть Бог», - зазначив Осмаєв.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Києві було скоєно напад на подружню пару добровольців Осмаєва і Окуєву. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, заздалегідь домовився з подружжям про зустріч.

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«Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав з коробки пістолет «Глок» і вистрілив у груди Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів у стрілка», - повідомили правоохоронці.

Осмаєва і кілера з вогнепальними пораненнями госпіталізували.

Окуєва повідомляла, що у її чоловіка в результаті поранення пошкоджена печінка, легені, розірвана діафрагма.

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко назвав нападника «агентом російських спецслужб». За даними Геращенка, чоловік був легалізований і легендований в Україні в лютому 2016 року, під ім'ям Дакара Олександра Венусовича.

3 червня в прокуратурі Києва повідомили, що 58-річному нападнику оголошено про підозру. Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.