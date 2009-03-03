Асоціація фермерів закликає ВР подолати вето Президента

Асоціація фермерів і приватних землевласників України (АФЗУ) сподівається, що цього пленарного тижня парламент України подолає вето Президента України на законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу».

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН президент асоціації Іван ТОМИЧ.

За його словами, асоціація звернулася до всіх народних депутатів, до всіх фракцій із закликом подолати вето Президента на даний законопроект.

«Я думаю, що кожний зареєстрований в залі народний депутат проголосує за подолання вето… Думаю, ніхто не виступатиме проти українського села напередодні посівної кампанії», – сказав І.ТОМИЧ.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликала депутатів подолати вето Президента на вказаний законопроект.

“Потрібно лише долати вето. Якщо враховуватимемо нові редакції, це (на це потрібно – УНІАН) ще місяць. Ви (аграрії – УНІАН) не матимете закону”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами прем`єра, їй дуже шкода, що в такий складний для країни момент, коли всі розраховують на цей закон, Президент ветував його.

Нагадаємо, цей закон вже двічі був ветований Президентом.

За інформацією прес-служби Президента, парламентом були враховані не всі зауваження Президента. Зокрема, запропонований законом порядок і особливості здійснення Національним банком України підтримки ліквідності комерційних банків, які видали кредити сільськогосподарським товаровиробникам, через відповідні інструменти рефінансування (зокрема надання стабілізаційного кредиту) не тільки суперечать нормам Конституції України й Закону «Про Національний банк України», а й можуть спричинити випадки неповернення депозитів вкладникам банку за відсутності грошових ресурсів, що є для таких виплат, чим, відповідно, буде порушене право вкладника на отримання внеску в повному обсягу.

Не може бути підтримана й зміна, якою пропонується встановити заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2010 року і розширюється перелік видів земель, на які він розповсюджується.

Це не узгоджується з вимогами Земельного кодексу України, якими введений мораторій на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення на період до набрання чинності законів про державний земельний кадастр і про ринок земель.