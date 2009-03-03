ДПАУ: банки придбали майже 17,5 млрд. дол. для виведення за кордон

Протягом 2008 року банки придбали майже 17,5 млрд. дол. США з метою незаконного виведення валюти за кордон і для проведення спекулятивних операцій на валютному ринку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної податкової адміністрації України (ДПАУ), переданому УНІАН.

У ДПАУ зазначили, що йдеться про придбання валюти банками на міжбанківському валютному ринку як за дорученням клієнтів, так і для формування власної відкритої валютної позиції.

У 2008 році за схемою розрахунків за імпорт продукції (послуг), яка фактично не була ввезена з-за кордону, перераховано 2,7 млрд. дол. США з України, по схемі повернення портфельних інвестицій і прямих інвестицій – 4,6 млрд. дол. США, по купівлі валюти для формування валютної позиції банків придбано 9,8 млрд. дол. США (з них 7,5 млрд. дол. США – у четвертому кварталі 2008 року).