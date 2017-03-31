Прокуратура за фактом підриву авто в Маріуполі порушила справу за статтею "теракт"

Прокуратура Донецької області порушила кримінальну справу за фактом сьогоднішнього підриву автомобіля в Маріуполі, внаслідок чого загинув полковник СБУ.

Як повідомили в прес-службі відомства, дані за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 258 КК України (теракт).

Зазначається, що слідство проводять слідчі Управління СБУ в Донецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 8.30, у центральному житловому кварталі Маріуполя невідомі підірвали автомобіль, в якому перебував полковник СБУ Олександр Хараберюш. Від отриманих чисельних травм та опіків він загинув на місці.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група у складі співробітників СБУ, прокуратури та Нацполіції.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини злочину, допитують свідків. Також працюють вибухотехніки, які встановлюють пристрій, котрий використовували злочинці для підриву транспортного засобу.