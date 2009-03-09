Ів.-Франківськ, Тернопіль, Севастополь, Луганськ відзначають День Шевченка

В регіонах України пройшли урочисті заходи з нагоди 195-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

Зокрема, в Івано-Франківську відбулося cвяткове віче в парку імені Т.Шевченка, куди керівники області та міста, лідери політичних та громадських організацій, ветерани УПА та військовослужбовці, мешканці міста пройшли урочистою ходою з Вічевого майдану.

Учасники віча поклали вінки та квіти до погруддя Т.Шевченка. Священики різних конфесій відслужили поминальну панахиду.

На віче виступили міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС, голова обласної ради Ігор ОЛІЙНИК, голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК та інші промовці, які говорили про актуальність у нинішній час генія Кобзаря, його думок, закликали до об’єднання української нації навколо українського Президента Віктора ЮЩЕНКА, критикували діяльність антиукраїнських сил у парламенті.

Хор «Червона калина» виконав пісні на вірші Тараса Шевченка. На державних установах вивішені національні прапори.

Також у Тернополі пройшли урочистості з нагоди відзначення 195-річчя від дня народження Т.Шевченка. Міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ, перший заступник голови облдержадміністрації Андрій ФЛІССАК та представники громадськості поклали квіти до пам’ятнику поету, також присутні на заході згадували вірші Кобзаря та його настанови. “Дух Тараса, його натхненні рядки, спонукали і вели на боротьбу десятки тисяч наших краян, які жертвували своїм життям та молодістю...”, - сказав під час виступу А.ФЛІССАК.

У Севастополі до річниці від дня народження Т.Шевченка пройшов мітинг, в якому взяли участь представники міської державної адміністрації і міської ради, командування і особовий склад Військово-Морських сил України, представники політичних партій і громадських організацій.

На мітингу майоріли прапори Блоку Юлії Тимошенко, Партії регіонів, партії „Свобода, партії „Єдиний Центр”, прапори УПА, товариства білорусів „Пагоня”.

З короткими промовами до присутніх звернулися заступник голови Севастопольської міської держаної адміністрації Дмитро БАЗІВ, заступник голови Севастопольської міської ради Юрій ДОЙНІКОВ, перший заступник командувача Військово-Морських сил Збройних сил України віце-адмірал Віктор МАКСИМОВ, лідери місцевих громадських організацій.

Після мітингу відбулося покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку та урочисте проходження підрозділу почесної варти українських ВМС.

До річниці від дня народження Т.Шевченка у Севастополі відбулося також урочисте нагородження переможців міського конкурсу „Мальовнича Україна”, вручення стипендій молоді міста від канадського товариства „Приятелі України” за досягнення у вивченні української мови, фінальний етап міського конкурсу читців імені Т.Г.Шевченка, інші заходи.

В Луганську урочистості з нагоди 195-ї річниці від дня народження Т.Шевченка розпочалися з церемонії покладання квітів до пам’ятника Кобзарю, у якій взяли участь керівництво області та міста, представники громадськості, учні та студенти.

Студенти Луганського національного університету ім. Т.Шевченка підготували літературно-музичну композицію.

В українсько-канадському центрі «Відродження» проходить конкурс читців творів Тараса Шевченка «Йду з дитинства до Тараса». У конкурсі беруть участь шанувальники творчості Т.Шевченка - учні старших класів шкіл області.

Завтра, 10 березня, у Луганському обласному академічному українському музично-драматичному театрі буде показано виставу М.Кропивницького за мотивами драми Тараса Шевченка «Титарівна».