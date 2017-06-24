Підозрюваного у вимаганні Гужву доставили в суд, йому загрожує до 10 років в’язниці

Підозрюваного у вимаганні коштів головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужву доставили до Шевченківського райсуду Києва, який обиратиме йому запобіжний захід. Як передає кореспондент УНІАН, Гужва перебуває на лаві підсудних за склом.

Читайте такожЗапобіжний захід Гужві сьогодні обере Шевченківський райсуд КиєваПрес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець повідомила журналістів, що дії Гужви кваліфіковані за ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу ("вимагання"). "Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення свободи", - сказала Максимець.

Перед початком засідання Гужва заявив журналістам, що очікує на законне та справедливе рішення суду. Він також зазначив, що наразі почувається нормально.

Як повідомляв УНІАН, Гужву було затримано ввечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua». Його підозрюють у вимаганні та отриманні $10 тис. за відмову від публікації компромату. Проти Гужви відкрито провадження за ст. 189 Кримінального кодексу ("вимагання").

23 червня голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що Гужва вимагав кошти нібито за неоприлюднення компромату на народного депутата Дмитра Лінька.

Сам Гужва заявив, що обшуки в редакції проводилися за сфальсифікованою справою, і назвав своє затримання «підставою».

Депутати від «Опозиційного блоку» заявили про готовність взяти Гужву на поруки.

Прокуратура проситиме суд обрати Гужві запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі понад 3 млн грн.