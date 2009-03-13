Герман Стерлігов представив у Києві центр товарообмінних операцій

В Україні відкрився Міжнародний розрахунково-товарний центр, який входить у партнерську мережу російського Антикризового розрахунково-товарного центру (АРТЦ), що спеціалізується на товарообмінних операціях. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН генеральний директор і власник АРТЦ Герман СТЕРЛІГОВ.

За його словами, АРТЦ є автоматизованою системою для проведення товарообмінних операцій через відбір і визначення ланцюжків можливого обміну товару. Так, зазначає Г.СТЕРЛІГОВ, АРТЦ збирає заявки від зацікавлених компаній, в яких вони зазначають свої власні товари та товари, які їх цікавлять, після чого дані заявки обробляються на предмет визначення можливих товарообмінних ланцюжків з максимальною довжиною в п`ять компаній. Як зазначив гендиректор АРТЦ, щоб такий ланцюжок замкнувся, останньою ланкою в ній мають виступити гроші.

За словами Г.СТЕРЛІГОВА, вартість послуг інформаційної системи становить 1% від суми операції, гарантійний вклад становить 2% від суми заявленого товару.

За інформацією гендиректора АРТЦ, сьогодні в Росії діє мережа з кількох десятків регіональних центрів, представництва АРТЦ відкрито в Гонконгу, Казахстані, Китаї. Г.СТЕРЛІГОВ також зазначив, що він інвестував 15 млн. євро в розвиток партнерської мережі в Росії, його українські партнери планують інвестувати в розвиток мережі в Україні близько 1 млн. євро. Вже в квітні він планує вийти на чималий товарообіг у російській мережі центрів, у травні планується отримати суттєві обсяги обороту і в українській мережі.

Довідка УНІАН. Герман СТЕРЛІГОВ у грудні 1990 р. заснував товарно-сировинну біржу «Аліса» зі статутним капіталом 25 тис. рублів, яка 1993 р. була перетворена на холдингову компанію «Аліса» з 84 дочірніми компаніями. 2004 р. Г.СТЕРЛІГОВ висувався на пост президента Росії. Після цього займався фермерським господарством, зокрема розведенням овець. З жовтня 2008 р. – генеральний директор і власник 100% акцій Антикризового розрахунково-товарного центру.