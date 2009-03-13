Порушено справу про побиття міліціонерів у Сімферополі

Органами прокуратури порушена кримінальна справа за фактом спричинення тілесних ушкоджень працівникам міліції Сімферополя.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Криму, дії громадян, які цього тижня напали на співробітників Центрального районного відділу міліції Сімферополя, кваліфіковані за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України – умисне спричинення працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв`язку з виконанням ним службових обов`язків.

З шістьма нападниками проведені "першочергові слідчі дії", ще один підозрюваний перебуває у розшуку.