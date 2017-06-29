Скоригувала свою попередню версію: вдова Вороненкова вказала на коло замовників його вбивства

Вбивство колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова замовили російські кримінальні авторитети, яким опікується ФСБ, вважає вдова вбитого Марія Максакова.

На її думку, вони можуть бути пов'язані з бандою людей з Дніпропетровська, які переводили гроші в готівку, до якої входили двоє з трьох ймовірних виконавців вбивства, передає "Дождь".

Максакова сказала, що не вважає вбивство політичним, мовляв, Путіну воно не потрібно було. Крім того, вона скоригувала свою версію події.

"Слід йде до російських кримінальних авторитетів, які "кришуються" ось тими самими людьми, про яких я кажу", - стверджує Максакова. Але вона не стала називати їхніх імен.

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На її думку, саме ці кримінальні авторитети вийшли на банду кілерів, які самі входили до великого угруповання в Дніпропетровську, що має свої зв'язки з Москвою.

Зараз у справі про вбивства Вороненкова, розслідуваній у Києві, фігурують три людини. Серед них Павло Паршов, який, за даними МВС, стріляв у Вороненкова. Він помер у реанімації від отриманих при стрільбі з охоронцем Вороненкова травм. Інший фігурант — Ярослав Левенець, близький друг Паршова. Він зник одразу ж після злочину й оголошений у розшук. Ще одна людина — водій Ярослав Тарасенко, який, як вважають слідчі, підвіз кілера до місця злочину. Його затримали в червні, він єдиний з підозрюваних у вбивстві перебуває під вартою.

Левенець і Паршов вже виявлялися у полі зору правоохоронних органів — їх прізвища є у великій справі Конвертаційного центру в Дніпропетровську. У 2012 році місцеві слідчі виявили 73 компанії-пральні, через які переводилися в готівку гроші, випливає з постанови Індустріального суду Дніпропетровська. У цей список потрапили й чотири компанії, директорами яких були Левенець і Паршов — фірми "Колос-97", "Глобус", "Фірма пароль, н" та "Віра – 06".

Журналістам вдалося поспілкуватися з одним із директорів фіктивних в Дніпропетровську, що входять до цієї групи. Сергій Чайка, номінальний керівник двадцяти фірм, розповів, що взимку 2014 року його та інших зіц-директорів керівники "банди" намагалися сховатися у Москві, коли у них почалися проблеми з правоохоронними органами в Дніпропетровську. За його словами, всією операцією керував куратор перевідників у готівку Василь Геращенко, який мав свої контакти з московськими бізнесменами. "Нас відправили на (московські, - УНІАН.) будівництва. Мене на одне, Паршова - на інше", - розповів Чайка.

Крім того, знайомі Левенця і Паршова спростовують версію про те, що в Москві їх завербували спецслужби, оскільки у них була яскраво виражена антиросійська позиція.

Знайомі Вороненкова в Москві також віддають пріоритет версії про вбивство через кримінальні розбирання. Джерело "Дождя", близьке до оточення Максакової, стверджує, що Вороненков й сам займався переведенням грошей у готівку. Коли він поїхав до України, за ним залишились великі борги перед російськими знайомими. Інший співрозмовник, близький до керівництва ФСБ, підтверджує, що перед від'їздом Вороненков позичив великі суми грошей. "Він ходив по всіх і збирав по 50 тисяч доларів", - говорить джерело.

Як повідомляв УНІАН, Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. В результаті перестрілки також був поранений його охоронець і сам нападник, який пізніше помер від поранень.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що стрілець - громадянин України 1988 року народження Павло Паршов. За даними Геращенка, Паршов народився в Севастополі, був завербований російськими спецслужбами. Пізніше в СБУ заявили, що ще з'ясовують, чи Паршов агентом ФСБ РФ.