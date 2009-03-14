В Івано-Франківську двоє напали на листоношу, яка розносила пенсії

В Івано-Франківську скоєно напад на листоношу, яка розносила пенсії.

Про це УНІАН повідомив керівник Центру зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК.

За його словами, близько полудня 13 березня у під’їзді багатоповерхового будинку в Івано-Франківську двоє осіб напали на 54-річну листоношу, завдали їй тілесних ушкоджень і заволоділи сумкою, в якій були кошти для пенсіонерів. За кілька хвилин постраждалу виявили в під’їзді мешканці будинку і викликали швидку допомогу та міліцію. Територію мікрорайону «Позитрон», де був скоєний злочин, заблокували оперативні групи міліції одразу кількох служб.

Невдовзі двоє оперативників Вовчинецького відділення міліції звернули увагу на двох молодиків, які рухалися між будинками на сусідній вулиці. Підозрювані кинулися врозтіч, відчувши небезпеку бути затриманими. За кількасот метрів одного з молодиків було затримано. Прискорив цю процедуру небайдужий парубок, який рухався неподалік і побачив, як невідомого наздоганяє працівник міліції. Хлопець перечепив утікача і вже разом з правоохоронцем вони скрутили зловмисника, зазначив В.ГУЛЬТАЙЧУК.

Затриманим виявився 21-річний раніше судимий чоловік з райцентру Надвірна. При затриманні у нього вилучено більшу частину пограбованих грошей, а також газовий балончик, якого нападники застосовували до листоноші. Працівники карного розшуку встановили особу іншого співучасника пограбування і проводять активні заходи з його затримання.

Постраждала жінка перебуває у нейрохірургічному відділенні обласної клінічної лікарні. За словами медиків, пацієнтці надано невідкладну медичну допомогу, тож загрози її життю немає.

Також, як додав В.ГУЛЬТАЙЧУК, відомчою відзнакою за сприяння міліції буде удостоєно мешканця обласного центру, котрий виявив громадянську позицію і допоміг при затриманні підозрюваного.