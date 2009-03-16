Нацбанк заявив, що готовий купувати долари по 7,7 грн

Національний банк України (НБУ) заявив, що сьогодні готовий купувати на міжбанку долари за курсом 7,7 грн./дол., продавати – 7,9 грн./дол.

Про це йдеться в телеграмі НБУ (№38-012/1596 від 13 березня ц.р.), текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, продаж доларів США здійснюватиметься «для забезпечення виконання зовнішніх зобов`язань відповідно до поданого банком Національному банку України Календарем платежів в іноземній валюті по зовнішній заборгованості перед нерезидентами на березень поточного року».