Японці готові будувати швидкісну залізницю з «Борисполя» до Києва

Керівництво японської корпорації "Іточу" заявило про готовність взяти участь у будівництві швидкісної залізниці з аеропорту "Бориспіль" до Києва. Таку заяву було зроблено керівництвом корпорації в ході переговорів із заступником міністра фінансів України Ігорем УРБАНСЬКИМ, що пройшли в рамках другого спільного засідання Координаційної ради з економічного співробітництва з Японією і Комітету ділового співробітництва з Україною Японської федерації бізнесу "Кайданрен". (Засідання відбулося в Токіо 9-10 березня - УНІАН.)

Згідно зі звітом за результатами спільного засідання, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН, орієнтовна вартість проекту - 280 млн. доларів США.

Причому керівництво "Іточу", підтверджуючи зацікавленість своєї участі в будівництві, повідомило, що ТЕО проекту вже готове. Проте японською стороною було зазначено, що таке будівництво можливе лише за умови надання гарантій із боку українського уряду.

Зі свого боку І.УРБАНСЬКИЙ запропонував реалізацію проекту на основі концесії.

Крім того, "Іточу" погодилася на пропозицію І.УРБАНСЬКОГО брати участь у будівництві Південного моста, Миколаївського моста. В ході переговорів було досягнуто домовленість про початок роботи над цими проектами вже в березні.

Крім того, корпорація "Міцубісі Хеві Індастріз" у ході двосторонніх зустрічей висловила своє бачення будівництва Південного моста, а також будівництва метро в Донецьку та Дніпропетровську, модернізації 7 українських аеродромів і Великої кільцевої дороги навколо Києва.