У Києві міліція затримала 12 тисяч літрів фальсифікованої горілки

Співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області спільно з працівниками головного відділу податкової міліції Державної податкової інспекції Солом`янського району Києва припинили протиправну схему постачання у столичний регіон контрафактної продукції одного з вітчизняних лікеро-горілчаних заводів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, вантажівку, яка прямувала з Донеччини, затримали поблизу одного з оптових ринків Києва. Нелегальний товар мали сховати на складі, з якого дрібно-оптовими партіями реалізувати у торговельних точках столиці. 24 тисячі пляшок горілки виробництва одного із заводів Донецької області виготовлено кустарним способом, шляхом розведення етилового спирту водою. Пляшки обклеювалися фальшивими марками акцизного збору.

Горілка загальною вартістю понад 400 тис. грн. вилучена. Власник товару встановлюється. Податковими органами ведеться слідство.