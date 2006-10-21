1,5 млн. готівкою перехопили СБУ і податкова на порозі банку

На Луганщині правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру

Київ. 21 жовтня. УНІАН. Співробітники Управління СБУ, обласної прокуратури та податкової міліції ДПА у Луганській області припинили діяльність незаконного конвертаційного центру.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ у Луганській області, правоохоронці затримали учасників злочинної групи “на гарячому” на виході з банка, де зловмисники отримали готівкою майже 1,5 млн. грн.

Повідомляється, що у поле зору співробітників Управління СБУ потрапила місцева приватна фірма, яка здійснювала численні експортні операції з великою кількістю партнерів, у тому числі іноземних, і отримувала чималі кошти з держбюджету у вигляді відшкодування ПДВ.

Директор підприємства оформила низку договорів, за якими фірмою через кілька посередницьких структур начебто було отримано партію обладнання до тепловозів, а потім експортовано його за кордон. Державний бюджет перерахував на адресу фірми 70 тис. грн. у вигляді відшкодування податку на додану вартість. Однак співробітники СБУ з’ясували, що посередницькі структури фіктивні, а технічні сертифікати якості, надані для митного оформлення продукції, - підроблені. У коло підозрюваних потрапила також працівник податкових органів, яка допомогла незаконно отримати відшкодування ПДВ. Слідчим відділом УСБУ у Луганській області стосовно двох осіб було порушено кримінальну справу за ч.4 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання посадовим становищем) Кримінального кодексу України.

У повідомленні зазначається, що тим часом низка фіктивних фірм продовжувала існувати і щоденно перераховувати з рахунку на рахунок мільйони гривень. На рахунки неіснуючих фірм клієнти (понад 20 юридичних осіб) надсилали безготівкові кошти у вигляді виплат за начебто вироблену цими фірмами продукцію і неіснуючі послуги. Потім гроші передавали на рахунки підставних фізичних осіб, вказані особи отримували готівку і залишали її у банку для видачі організаторам незаконного конвертаційного центру.

Співробітниками Управління СБУ Луганської області цей механізм фінансового шахрайства з переведенням коштів у готівку було розкрито.

В офісі конвертаційного центру виявлено десятки печаток і кліше підписів керівників фіктивних фірм, фальшиві договори.

Матеріали стосовно трьох затриманих організаторів і працівника комерційного банку, який сприяв зловмисникам, долучено до кримінальної справи.