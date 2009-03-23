В.о.тимчасового адміністратора банку Київ чи то помер, чи то вбитий

Виконуючий обов’язки тимчасового адміністратора банку “Київ” Володимир Пономарь помер природною смертю.

Як повідомив УНІАН співробітник банку, який побажав залишитись неназваним, “в керівництві банку говорять про те, що він помер своєю смертю”.

Раніше джерело, близьке до Національного банку України, повідомило УНІАН, що версії загибелі В.Пономаря не співпадають. Одна з них – В.ПОНОМАРЬ був убитий з вогнепальної зброї, згідно з іншою – він помер у себе удома, сидячи за комп`ютером.

У департаменті по зв`язках з громадськістю МВС України дану інформацію не підтвердили.

В той же час, тимчасовий адміністратор банку “Київ” Анатолій СТЕПАНЕНКО знаходиться на лікарняному. За даними джерела, йому зробили операцію. Національний банк України на даний момент розглядає нову кандидатуру на посаду тимчасового адміністратора в банк “Київ”.

Довідка УНІАН. Національний банк України своєю ухвалою від 9 лютого 2009 року ввів тимчасового адміністратора в АКБ “Київ”. Тимчасовим адміністратором в банк призначений Анатолій СТЕПАНЕНКО.