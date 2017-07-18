Google створив 3D-екскурсії музеями України

Компанія Google разом з Міністерством культури України створили віртуальний тур по 7-ми музеях під відкритим небом в різних областях. Вирушить у віртуальний тур музеями в 3D можна на сайті проекту.

Крім віртуальної подорожі, на сайті можна дізнатися про історію життя в різних регіонах, а також ознайомитися з народною архітектурою та побутом. 3D-тури по музеях також доступні в режимі Street View) на Картах Google.

Як повідомляє ВВС Україна, проект є частиною кампанії "Автентична Україна" і складається з музеїв народної архітектури та побуту в Києві (Пирогово), Львові ("Шевченківський гай"), Переяславі-Хмельницькому та Ужгороді, а також з Центру народознавства "Мамаєва Слобода" (Київ), Запорізької Січі - заповідника "Хортиця" (Запоріжжя) і резиденції Богдана Хмельницького в Чигирині.

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Віртуальна екскурсія доступна трьома мовами - українською, російською та англійською. 360-градусні панорами дають змогу прогулятися по території музеїв, заглянути всередину будинків та ознайомитися з експозиціями.

В рамках кампанії "Автентична Україна" вже представлені віртуальні тури по дерев'яним церквам карпатського регіону, які вважаються світовою спадщиною ЮНЕСКО, і 3D-тур по Київському національному академічному театру оперети.

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