Експерти підрахували, скільки коштувало б будівництво нових семи чудес світу сьогодні

Нові сім чудес світу - це історичні споруди, відібрані в 2007 році в ході проекту за вибором і збереження для нащадків найнеймовірніших споруд людства. Британська будівельна компанія Travis Perkins підрахувала, скільки часу і грошей знадобиться на зведення нових семи чудес світу сьогодні, йдеться у матеріалі журналу "Новое время".

Так, рекордсменом по вартості виявилася Велика Китайська стіна - вона коштувала б $70 млрд., а її будівництво тривало б півтора роки, замість витрачених колись двох тисяч років.

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Римський Колізей сьогодні коштував би $519 млн, а на його будівництво пішло б 2 роки.

Третім по вартості став би Тадж-Махал - знаменитий індійський мавзолей. Сьогодні його будівництво зайняло б 2 роки і обійшлося б в $91 млн.

Далі йде Статуя Христа-Спасителя, розташована в Бразилії. Будівництво цього символу християнської віри сьогодні тривало б 9 місяців і коштувало $21 млн.

Повний текст статті читайте в журналі "Новое время".

Як повідомляв УНІАН, Археологи знайшли могилу Арістотеля.