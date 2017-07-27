У Житомирі керівники ОДА та облради підписали меморандум про співробітництво з ветеранськими організаціями

Як передає кореспондент УНІАН, підписання меморандуму відбулося на початку сесії. На її засідння прийшли та присутні у залі громадські активісти та учасники АТО.

Меморандум підписали голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич та голова обласної ради Володимир Ширма.

“ У документі йдеться про співпрацю з організаціями ветеранів АТО та афганцями, про врішення їх нагальних проблем»,- прозвучало на сесії.

Так, зокрема, голова громадського об'єднання «Кіборги Полісся» Дмитро Бондар у виступі нагадав, що вояки Житомирщини беруть активну участь в АТО на Сході. «Сподіваємося, що завдяки підписанню цього меморандуму ми зможемо тісніше співпрацювати з органами влади та вирішувати проблеми наших захисників», - зазначив він.

Також у порядку денному сьогоднішньої сесії є ряд питань, спрямованих на підтримку учасників антитерористичної операції та матеріально- технічного забезпечення військових частин.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі проходить дванадцята сесія Житомирської обласної ради сьомого скликання. Депутати обласної ради планують розглянути більше 70 питань.