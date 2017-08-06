До Чернівців приїхали голлівудські зірки Міла Куніс та Ештон Кутчер (фото)
Голлівудська акторка Міла Куніс народилась у 1983 році у Чернівцях.
Відома голлівудська акторка Міла Куніс зі своїм чоловіком Ештоном Кутчером сьогодні відвідали Чернівці - місто, в якому народилася актриса.
Зіркова пара приїхала до Чернівців буквально на кілька годин із Будапешта, де актори беруть участь у кінозйомках, пише molbuk.ua.
Тут їх зустрів кінорежисер Сергій Скобун, який провів для зірок екскурсію містом.
"Вони приїхали з Будапешта буквально на кілька годин в особистих питаннях. Зустрілися з ними у кав’ярні поблизу Театральної площі. Мілі та Ештону дуже сподобалося місто. Я помітив у них тільки єдиний натяк на погані українські дороги", - розповів Скобун.
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Чернівчанин провів екскурсію зірковій парі по вулиці О. Кобилянської. Також вони побували поблизу драмтеатру і на Соборній площі.
Спочатку з ними спілкувалися англійською мовою, але пізніше Міла попросила, щоб перейшли на російську.
"У Міли є бажання знятися в українському фільмі. Вона побачила ці зйомки, які ми проводили. Сподобалися ті локації і ті костюми. Вона так і сказала: "Я би залюбки знялася в якомусь українському фільмі", - розповів режисер.
Нагадаємо, 27 квітня 2016 року відомий голлівудський актор Орландо Блум приїхав на підконтрольну Україні територію Донбасу як посол доброї волі ЮНІСЕФ.