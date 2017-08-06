До Чернівців приїхали голлівудські зірки Міла Куніс та Ештон Кутчер (фото)

18:13, 06 серпня 2017
Суспільство
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Голлівудська акторка Міла Куніс народилась у 1983 році у Чернівцях.

Куніс та Кутчер побували у Чернівцях / фото molbuk.ua

Відома голлівудська акторка Міла Куніс зі своїм чоловіком Ештоном Кутчером сьогодні відвідали Чернівці - місто, в якому народилася актриса.

Зіркова пара приїхала до Чернівців буквально на кілька годин із Будапешта, де актори беруть участь у кінозйомках, пише molbuk.ua.

Тут їх зустрів кінорежисер Сергій Скобун, який провів для зірок екскурсію містом.

"Вони приїхали з Будапешта буквально на кілька годин в особистих питаннях. Зустрілися з ними у кав’ярні поблизу Театральної площі. Мілі та Ештону дуже сподобалося місто. Я помітив у них тільки єдиний натяк на погані українські дороги", - розповів Скобун.

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Чернівчанин провів екскурсію зірковій парі по вулиці О. Кобилянської. Також вони побували поблизу драмтеатру і на Соборній площі. 

Спочатку з ними спілкувалися англійською мовою, але пізніше Міла попросила, щоб перейшли на російську.

"У Міли є бажання знятися в українському фільмі. Вона побачила ці зйомки, які ми проводили. Сподобалися ті локації і ті костюми. Вона так і сказала: "Я би залюбки знялася в якомусь українському фільмі", - розповів режисер.

фото molbuk.ua

Нагадаємо, 27 квітня 2016 року відомий голлівудський актор Орландо Блум приїхав на підконтрольну Україні територію Донбасу як посол доброї волі ЮНІСЕФ.

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Теги: #Куніс та Кутчер у Чернівцях#голівудські актори у Чернівцях